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Manisa'da gölet suyu çekildi, binlerce balık öldü

Suyun çekilmesine bağlı oksijen kaybının balık ölümlerine sebep olduğu tahmin ediliyor

17 Eylül 2020 16:15

Manisa’nın Kula ilçesinde gölete su seviyesi ve oksijen miktarının azalması balık ölümlerini beraberinde getirdi. Balık ölümlerinin başladığı gölette kısa sürede ölen balık sayısı binleri buldu. Gölette balık ölümlerinin arttığı ihbarı üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Gölet için çalışma başlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, balık ölümlerinin 2-3 gün önce başladığını tespit ederek, gölet suyundan ve telef olan balıklardan örnek aldı. Alınan örnekler, balık ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Bornova Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne gönderildi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre suyun çekilmesine bağlı oksijen kaybının balık ölümlerine sebep olduğu tahmin ediliyor.

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