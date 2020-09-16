Malatya'daki bekçi şiddeti kamerada

Malatya'da yaşanan bekçi şiddeti kameraya yansıdı. İddiaya göre bekçiler, maske takmadığı gerekçesiyle iki gence şiddet uyguladı.

Gazeteci Barış Yarkadaş, Halk TV'de yayınlanan "Şimdiki Zaman Siyaset" programında, Malatya'da yaşanan bekçi şiddetini gündeme taşıdı. Kuyuönü mevkiinde maske takmayan Murat Varan ve İsmet Dalhançer adlı gençlerin bekçiler tarafından darp edildiğini söyledi.

Görüntülerde bekçiler benzinlikte duran gençleri darp ediyor. Yere yatırılan bir gence yumruk atılıyor. Darp edilen gençlere daha sonra ters kelepçe takılıyor.

Gazeteci Barış Yarkadaş, "İyi şeylere iyi diyoruz. İşini yapan insana teşekkür ederim, ben Süleyman Soylu'yu 1995'ten beri tanıyorum. Aynı dönem milletvekilliği de yaptık" diyerek Malatya'da bir benzin istasyonunda yaşanan bekçi şiddetinin görüntülerini ekrana taşıdı.

Malatya'da iki vatandaşı darp eden bekçilerin görüntülerini ekrana getiren Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

"Burası bir benzin istasyonu. Bekçiler gençlere "niye maske takmadınız" diye soruyor, aralarında tartışma çıkıyor ve ilginçtir ki bekçilerin de o an ikisinin de maskesi yok. Bekçi hızını alamıyor, ters kelepçe takıyor. Sonra diğer arkadaşına. Yani Murat Varan ve İsmet Dalhançer adlı bu kişilere yapılan uygulamaya bakın. Nedir bu gençlerin suçu? Sadece ve sadece maske takmadıkları iddia ediliyor. Bugün savcılığa gittiler, suç duyurusunda bulundular. Bu suç duyurusunun ardından da hastane görüntülerini isteyecekler ve bu dosyaya koyacaklar. Sayın Süleyman Soylu, sizin emrinizdeki memurların, bekçilerin, görevlilerin bunu yapma hakkı yok. Biz sizden şunu talep ediyoruz bu gece. Bu bekçileri derhal görevden alın, haklarında soruşturma açın. Bu şiddet görüntüleri kabul edilemez. Bekçinin böyle bir yetkisi yok, polisin de bu yetkisi yok. Bu şiddeti gösterdik ki Türkiye bir hukuk devleti olsun Gürkan. Kimse de bir daha bunu yapamasın."