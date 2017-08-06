Lens'ten 'transfer' videosu: Gerçekler bazen acıtır

Beşiktaş'ın Sunderland ve kendisiyle anlaşmaya vardığı, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık oynayan Jeremain Lens, Instagram hesabı üzerinden 'En üst seviyede oynamak istediği için Beşiktaş'ı tercih ettiğini' belirttiği bir video yayınladı. 29 yaşındaki hücumcu, videonun sonunda, "Gerçekler bazen acıtır" diyerek kendisini isteyen diğer kulüplere imada bulundu. Hollandalı yıldız, yayınladığı videoda, "Sarı-lacivert ve kırmızı-beyazlı taraftarlara teşekkür ederim. Ama benim arzum en üst seviyede oynamak. Bu yüzden devam etmeliyim. Gerçekler bazen acıtır" ifadesini kullandı.