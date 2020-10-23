Kütahya Cezaevi'nde yangın

Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi D blok 5 numarada adli mahkumların kaldığı, toplam 26 kişinin bulunduğu yatakhane, bir hükümlünün atak ve battaniyeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Kadın cinayeti nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hükümlü Erkan T.'nin yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle yatak ve battaniyeyi tutuşturduğu belirtildi.

Kütahya itfaiye ekiplerince ve cezaevi görevlilerince yangına müdahale edilirken, yaklaşık 40 dakikalık çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın söz konusu olmadığı bildirildi.