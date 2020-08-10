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Kucağında çocuğuyla D-100 karayolunda araç kullandı

10 Ağustos 2020 10:21

D100 karayolu Ankara istikametinde kaydedilen görüntü dikkat çekti. Bir kişi, otomobiliyle seyir halindeyken kucağına aldığı çocuğuna direksiyonu tutturdu. O anları bir vatandaş görüntüledi.

D-100 karayolu Kaynarca mevki Ankara istikametinde kaydedilen görüntüde, otomobil sürücüsü seyir halindeyken kucağına aldığı çocuğa direksiyonu tutturdu. Bir süre yoluna o şekilde devam eden sürücü faciaya davetiye çıkartırken o anları bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti.

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