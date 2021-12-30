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Koronavirüs aşısı olmamak için ağaca tırmandı

Şahıs, ekibin aşıyı yapması için ağaca tırmanmasını isteyince sağlıkçılar aşı uygulamasından vazgeçerek bölgeden ayrıldı

30 Aralık 2021 14:28

Hindistan’ın Puducherry bölgesinde bir adam, Covid-19 aşısı yapmak üzere evine gelen sağlık ekiplerinden kaçarak ağaca tırmandı.

Hindistan’ın Puducherry bölgesinde yerel hükümet, halkın yüzde 100’ünün aşılanması amacıyla aşılama kampanyası başlattı. Bu kapsamda Covid-19 aşısı uygulamak için tüm bölgeyi kapı kapı dolaşan sağlık ekipleri, Konnerikuppam köyüne geldi. Ancak 40 yaşındaki bir adam, Covid- 19 aşısı olmamak için ilginç bir yola başvurdu. Aşı karşıtı adam, çareyi ağaca tırmanmakta buldu.

Sağlık ekipleri ve çevre sakini, Covid-19 hastalığını önlemek için aşının gerekli olduğunu ve köydeki birçok kişinin aşılanmış olduğunu söyleyerek adamı aşağı inmek için ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İddiaya göre sağlık ekibiyle alay da eden adam, ekibin aşıyı yapması için ağaca tırmanmasını da isteyince sağlıkçılar aşı uygulamasından vazgeçerek bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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