Kornerden trivela golü attı

08 Nisan 2022 18:23
Güney Amerika'da düzenlenen Sudamericana'da Barcelona SC, Montevideo'yu konuk etti.
Mücadele, Barcelona SC'nin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Barcelona'da galibiyet gollerini, 9 ve 11. dakikada Gonzalo Mastriani, 35'te Carcelen ve 54'te Damian Diaz kaydetti.
Damian Diaz'ın 54. dakikada kornerden yaptığı trivela ile topu direkt olarak kaleye gönderdi.
O anlarda kaleci orta beklerken topun kaleye yöneldiğini görünce çaresiz kaldı ve top filelerle buluştu.
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