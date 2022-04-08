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Kornerden trivela golü attı

Barcelona SC'nin oyuncusu Damian Diaz, kornerden trivela golü attı

08 Nisan 2022 18:23

Güney Amerika'da düzenlenen turnuvada Barcelona SC'nin oyuncusu Damian Diaz, kornerden trivela golü attı. 

Güney Amerika'da düzenlenen Sudamericana'da Barcelona SC, Montevideo'yu konuk etti.

Mücadele, Barcelona SC'nin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Barcelona'da galibiyet gollerini, 9 ve 11. dakikada Gonzalo Mastriani, 35'te Carcelen ve 54'te Damian Diaz kaydetti.

Damian Diaz'ın 54. dakikada kornerden yaptığı trivela ile topu direkt olarak kaleye gönderdi.

O anlarda kaleci orta beklerken topun kaleye yöneldiğini görünce çaresiz kaldı ve top filelerle buluştu. 

 
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