Koltuk minderinden sığınmacı çıktı

İspanya'nın Afrika'daki toprağı Melilla'da sınır muhafızlarının kontrol ettiği bir aracın üzerine bağlanmış koltuk minderlerinin içinden kaçak göçmen çıktı. Sağlam dikilmiş ve paketlenmiş minderlere gizlenen göçmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, İspanya ile Fas arasındaki ikinci en büyük sınır kapısı olan Farhana'da yaşandı. Aracın Faslı sürücüsü kontrol sırasında Fas tarafına kaçarak gözaltına alınmaktan kurtuldu. Melilla'da ilk kez karşılaşılan 'mindere gizleme' yönetimin insan tacirleri tarafından kullanıldığı sanılıyor. Kaynak: (Euronews)