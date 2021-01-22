T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kılıçdaroğlu, Kamer Genç'i andı

“Yaşamını cumhuriyet değerlerine adayan, Türk siyasi hayatına büyük katkıları olan..."

22 Ocak 2021 13:51

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamer Genç’in ölümünün beşinci yılı dolayısıyla paylaştığı mesajda “Yaşamını cumhuriyet değerlerine adayan, Türk siyasi hayatına büyük katkıları olan, öngörüleriyle geleceğe ışık tutan değerli siyaset insanı Kamer Genç'i aramızdan ayrılışının 5’inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden eski CHP milletvekili Kamer Genç’i andı. Paylaştığı videoda, Kamer Genç’e ait fotoğraflar ve “saygıyla anıyoruz” ifadeleriyle CHP logosu yer aldı. Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Yaşamını cumhuriyet değerlerine adayan, Türk siyasi hayatına büyük katkıları olan, öngörüleriyle geleceğe ışık tutan değerli siyaset insanı #KamerGenç'i aramızdan ayrılışının 5’inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyorum.”

ETİKETLER

kılıçdaroğlukamer agençgençkamerandı

Diğer Videolar

İzmir'de iki kuryenin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada

Avrupa Merkez Bankası’nın çatısına paraşütle indiler: “İklim katillerine fon sağlamayı durdur”

Atanamayan öğretmenler eş zamanlı eylem yaptı: Bakan Selçuk 'gören' olacaktı ama 5 aydır bizi görmüyor...

Kongreden önce AKP grup toplantısına katılan eski bakan Suat Kılıç, Gülen'e isim vermeden böyle selam göndermiş

Boğaziçi protestolarında 48. gün: Kadın akademisyenler Melih Bulu'nun 8 Mart paketlerini iade etti

İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle bir süre kapatıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Selahattin Demirtaş'ın annesine çirkin sözler sosyal medyada tepki topladı...

Ralli şampiyonu Burcu Burkut Erenkul'dan Porsche'nin satış danışmanlarına 'acemi şoför'...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karar yazarı Ocaktan: Oğuzhan Asiltürk, millî görüşçülere “28 Şubat’ı unutun,...

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık ...

Cihangir İslam CHP'ye katılıyor...

Sabah yazarı Uluç: Ahmet Hakan işin başına geldiği günden beri...

Fatih Altaylı: Türk futbolundaki en önemli 2 Fethullahçı'dan birisi Hakan...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Selahattin Demirtaş'ın annesine çirkin sözler sosyal medyada tepki topladı...

Ralli şampiyonu Burcu Burkut Erenkul'dan Porsche'nin satış danışmanlarına 'acemi şoför'...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24