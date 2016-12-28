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Kaza olacağını algılayan otomatik pilot frene bastı!

28 Aralık 2016 19:05

Tesla, bu yaz sunduğu Otomatik pilotlu arabası 8.0 hayat kurtardı. Hollanda'da, Tesla otomobilinin önünde görünmeyen kaza denilebilecek şekilde bir kaza meydana geldi. Daha kaza olmadan Tesla otomobili öndeki araçların hatalı kırmasını anlayıp uyarı verdi. Ardından kaza olduğu an acil frenlere basıp arabayı durdurdu. Neyse ki, sürücünün izniyle videoyu yükleyen Twitter kullanıcısı Hans Noordsij'e göre, kazada ciddi zarar gören kimse yok. Noordsij, sürücü frene basmadan önce acil freni başlangıçta uygulayanın Otopilot olduğunu doğruladı. CEO Elon Musk, Elon Musk, görsel algılayıcılarla birlikte radar algılama yöntemini kullanarak Eylül ayında, yazılım güncellemesinin Tesla'nın hemen önündeki araçları "algıladığını" iddia etmişti. Bununla birlikte bu iddia doğru çıkmış oldu.

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