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Kapalı camiyi yardım marketine çevirdiler

22 Nisan 2020 11:28

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yeni Sanayi Cami İmam Hatibi Yunus Topçu ile Sümerler Cami İmam Hatibi Taner Vural, hayırseverlerin katkısıyla, Sümerler Camii'ni,  markete dönüştürdüler. Caminin giriş bölümünde, ayakkabıların konulduğu bölüm temizlenerek, bu amaçla kullanılmaya başlandı.

Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılanacağını söyleyen Yeni Sanayi Cami İmam Hatibi Yunus Topçu, "İmkanı olanların getirdiğinin burada sergilediği, ihtiyacı olanlarında alacağı böyle bir market oluşturduk. İhtiyaç sahipleri kendi paketlerini kendi ihtiyaçlarını kendileri oluştursun istedik. 65 yaş altındakiler kendileri gelip alıyor, 65 yaş üstündekine de biz telefonla ulaşıp liste oluşturup onlara da evlerine kadar götürüyoruz" dedi.

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