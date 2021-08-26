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Kadıköy'de kestane ağacı park halindeki araçların üzerine devrildi

Olayda can kaybı olmazken 4 araç kullanılamaz hale geldi

26 Ağustos 2021 10:26

Kadıköy’de bir sitenin içinde bulunan  kestane ağacı,  gövdesinden kırılarak, park halinde bulunan araçların üzerine devrildi. Olayda can kaybı olmazken 4 araç kullanılamaz hale geldi. Ağacın altında o sırada kimsenin olmayışı olası faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre olay Kadıköy’de Sinan Ercan Caddesi üzerinde bulunan bir sitede sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre site bahçesinde bulunan Kestane ağacı site sakinleri uykudayken, çürümenin etkisiyle gövdesinden kırılarak park halinde bulunan 4 aracın üzerine devrildi. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken İtfaiye ekipleri ağacı parçalar haline ayırarak otomobillerin üzerinden kaldırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 4 otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Site sakini Ahmet Keskin, “Kestane ağacı sabah saatlerinde devrildi. Site de çocuklar var sabah erken saatte millet uykudayken devrilmesi olası bir kaza durumunu önlemiş oldu. İtfaiye ekipleri kaldırıyorlar, ölen yada yaralanan yok geçmiş olsun” diye konuştu. (İHA)

Kadıköy'de devrilen ağaçKadıköy

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