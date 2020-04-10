John Terry de top sektirme akımına katıldı

İngiliz eski futbolcu John Terry, yeni top sektirme akımına katıldı.

Yeni tip Koronavirüs ile birlikte evde kalan insanların top sektirerek çektikleri videoları paylaşması akımına İngiliz eski futbolcu John Terry de katıldı. Topla iki ayak, iki diz, iki omuz ve kafada bir kere sektirerek şut atmak akımına katılan Terry, bu hareketleri yaptığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

John Terry uzun yıllar Chelsea forması giyerek takımın kaptanlığını yapmıştı.