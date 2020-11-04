Jandarmanın bastığı evden cephanelik çıktı

Bursa’da Jandarmanın sabaha karşı baskın yaptığı evde 11 adet tabanca, çok sayıda şarjör ve mermi ele geçirildi.

Bursa Jandarma Ekipleri Bursa’nın Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesinde bir evde E.O isimli şahısın elinde satmak üzere tabanca bulundurduğunu tespit etti. Sabaha karşı operasyon düzenlenen evde 11 adet tabanca şarjörü, 5 adet 9 mm tabanca fişeği ve 11 adet 9 mm tabanca ele geçirildi. E.O. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldı.