Jandarmadan Elazığ Klibi

20 Şubat 2020 13:59
Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma Timleri'nin Elazığ depremi sonrası enkaz altında kalan vatandaşları kurtardığı anların görüntülerini paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabında "Milletin evlatları, milletinin emrinde, hizmetinde" notuyla paylaşılan videoda, Jandarma Arama Kurtarma Timleri'nin enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşarak onları kurtarma hikâyelerinden bazıları yer alıyor.
Klipte personellerin olaylar karşısındaki tutumu ve yaşadıkları anlar da görülüyor.
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