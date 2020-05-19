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İyi Parti'den 19 Mayıs videosu

19 Mayıs 2020 10:30

İyi Parti, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir video hazırladı. Video'da Akşener'in seslendirdiği bir dörtlük de yer aldı. 

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Atatürk'ün Samsun'a çıkışı animasyon şeklinde verildi. Akşner video sosyal medya hesabından, "Hüznümüz de bir, sevincimiz de bir... Dünümüz de bir, yarınımız da bir... Birlikte atıyor yüreklerimiz... Çünkü, AYNI GEMİDEYİZ" ifadeleri ile paylaştı. 

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