İsveç ikinci dalgada sürü bağışıklığından döndü; "Aldığımız bu karar, aramızdan kaç kişinin Noel’de hayatta kalacağına dair bir karar!"

Köln

Avrupa basını İsveç’in Korona ile mücadelede seçtiği “özel yolun” işe yaramadığını yazıyor.

İsveç bugüne kadar hiçbir yeri kapatmamış, maskeyi zorunlu hale getirmemiş, sadece futbol maçları gibi kitleler halinde bir araya gelmeyi engellemişti. İsveç’in bir çeşit kitle bağışıklığına benzeyen seçtiği özel yola artık Avrupa’da, engelli anlamında “ağaçlı yol” deniyor. Çünkü, uzmanların olmayacağını iddia ettiği ikinci dalga İsveç’e de geldi. Test yapılanların %10’undan fazlası pozitif çıkıyor. Bu yüzden hükümet diğer Avrupa ülkeleri gibi, kısıtlama yolunu tercih etti. Alınan en sert önlem, sekizden fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklanması. Üstelik bu sadece kamusal alanlar değil, özel buluşmalar için de geçerli olacak.

"İsveçliler, çok ender bir durumu daha yaşadı"

Başkent Stockholm’ün en kutsal mekanı olan ve Noel’de adeta bir açık hava ışık müzesine dönüşen Skansen parkı 139 yıl sonra ilk defa kapandı. Sinemalar yüzme havuzları da öyle. Lokantalar ise akşam saat 10’dan sonra içki satamayacak. Maske takmayı ise hükümet şimdilik önermekle yetindi.

İsveçliler, çok ender bir durumu daha yaşadı, başbakanın halka seslenişini. Bu İsveç tarihinde sadece 4 kez yaşanmıştı. Başbakan Stefan Lövfen verdiği kararın haklılığını “Aldığımız bu karar, aramızdan kaç kişinin Noel’de hayatta kalacağına dair bir karar. Bu çok acımasızca geliyor kulağa ama Korona gerçeği de bu kadar sert ve acımasız” sözleriyle savundu.

"Hastanelerin yoğun bakım kapasitesi dolmaya başladı"

Bugüne kadar İsveç’de 6500 kişi hayatını Korona’dan kaybetti. Ülke nüfusunun 10 Milyon olduğunu düşünürsek ölüm oranının bazı Avrupa ülkelerinden daha çok olduğunu söyleyebiliriz. Son 14 gün içindeki enfeksiyon, yani insidans sayısı 580’i buldu ki, bu rakam Fransa, İngiltere ya da İspanya’nınkini geçiyor. Sadece geçen hafta Cuma günü 60 kişi, artık yaşlı bakım evlerini de tehdit eden Korona yüzünden öldü. Hastanelerin yoğun bakım kapasitesi dolmaya başladı. İsveç, okulları açık tutma tercihinden de kısmen vazgeçti. Ancak İsveç bu kararları alırken, parlamenter demokrasinin gereği bir pandemi yasası hazırlığı içine de girdi.

İsveç, aşı oranı en yüksek olanların başında geliyor

İsveç, Avrupa ülkeleri arasında aşı oranı en yüksek olanların başında geliyor. Ama yapılan son kamuoyu yoklamalarına göre, halkın sadece yarısı Covid-19 aşısına güveniyor. Diğer yarısı ise ya karşı çıkıyor ya da karar veremiyor. Bunun en önemli nedeni İsveç halkının 10 yıl önce domuz gribi aşısı ile yaptığı kötü deneyim. O günlerde aşı olmak için saatlerce sırada bekleyen İsveçliler, aşının sadece 44 kişinin hayatını kurtardığını öğrenince hayal kırıklığına uğradılar. En kötüsü de 400’den fazla kişinin domuz gribi aşısının yan etkisi olan Narkolepsi, yani uyku hastalığına yakalanmış ve tedavi edilememiş olmasıydı. Mağdurlar hala tazminat peşinde koşuyorlar.