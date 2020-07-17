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İşte Halk TV'nin yeni stüdyosu

17 Temmuz 2020 14:53

İstanbul'daki yeni adresine taşınan Halk TV, yeni reji ve stüdyo imkanlarıyla canlı yayınlarına başladığını duyurdu.

Halk TV, iki yıl önce Beşiktaş Akaretler'deki adresinden Taksim Meydanı'ndaki stüdyosuna geçmişti. Kanal, şimdi de Bakırköy'de yeni bir stüdyoya taşındı. 

16 Temmuz saat 15.00'te yeni stüdyosundan canlı yayınlarına başlayan Halk TV, yeni ekran yüzüyle yeni yayın dönemine de hazırlık yapıyor.

Gazeteci Barış Yarkadaş da Twitter hesabından konuyla ilgili HALK TV yayınından kesilmiş bir bölümü alıntılayarak "Bakın; burası Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı HALK TV'nin Bakırköy'deki yeni stüdyosu... HALK TV, buradan dün ilk kez yayın yaptı. Görüntü ve ses kalitesi de süreç içinde artacak. Ve kanal böylece daha geniş kesimlere ulaşmak için çaba gösterecek. AKP bunun farkında..." diye yazdı. 

 

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