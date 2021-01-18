İstanbul beyaza büründü

İstanbul’da sabah erken saatlerde etkili olan kar yağışı megankenti beyaza bürüdü. Sabah erken saatlerde işe gitmek isteyen vatandaşlar zaman zaman zorluklar yaşadı.

Megakent İstanbul’da sabah erken saatlerde şiddetli kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı İstanbul’u beyaz örtü altında bıraktı. Kar yağışı nedeni ile sokak kısıtlamasının sona ermesi ile işlerine gitmek isteyen vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Trafikte ise yoğunluk yaşandı.

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