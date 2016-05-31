İstanbul Belgesel Günleri başladı, programda hangi belgeseller var?

9. Documentarist İstanbul Belgesel Günleri 28 Mayıs’ta sinema salonlarıyla buluştu. 2 Haziran’a kadar sürecek olan film gösterimleri serisine bu yıl başka kategoriler de dahil edildi. Sansüre Takılanlar bölümü ile yasaklanan film gösterimleri üzerindeki yasakları silkeleyen, Müzik ve Dans Belgeselleri ile geniş skalada müzik, dans konusu üzerine yoğunlaşan filmlere yer veren gösterimlerinin yanı sıra Documentarist’in bu yıl ki onur konuğu: Zelimir Zilnik. Zilnik, 29 Mayıs’ta bir sinema dersi de verecek. Festivalin bir diğer dikkat çeken yeni bölümü ise LGBTİ Belgeselleri olacak.