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İspanya’da havalimanında yangın

16 Ocak 2020 09:58

İspanya’da Alicante Havalimanı’nda yangın çıktı. Acil durum ekipleri, havalimanı çalışanları ve yolcuları tahliye ederken, uzun bir süre havalimanında uçuşlara izin verilmedi.

İspanya’nın Alicante kentiyle aynı isme sahip Alicante Havalimanı’nda dün yerel saatle 15.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine gelen acil durum ve itfaiye ekipleri, bina içerisinde bulunan yolcu ve çalışanları tahliye etti.

Yetkililer, yangında herhangi bir yaralanma meydana gelmediğini duyurdu. Yangının söndürülmesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından uçuşlar yeniden başladı. 

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