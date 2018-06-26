Inter, Radja Nainggolan'ın transferini video ile duyurdu

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter, Roma'da forma giyen Radja Nainggolan transferini resmen açıkladı 4 yıllık sözleşme imzalanan oyuncu için, "Hoş geldi Ninja" ifadeleri kullanıldı. Bonservisi açıklanmazken 25 milyon euro olduğu iddia edildi. Kulübün internet sitesinde açıklamaları yer alan sportif direktör Piero Ausilio, Belçikalı oyuncunun Inter'de başarılı olacağına inandığını belirterek, "Radja, en üst seviyedeki orta saha oyuncuları arasında yer alıyor" diye konuştu. Nainggolan, geçen sezon Roma formasıyla çıktığı 42 maçta 6 gol ve 11 asiste imza atmıştı. (Sporx)