İmamoğlu, Yahya Kemal Beyatlı’nın "Bir başka tepeden" şiirini seslendirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yahya Kemal Beyatlı’nın İstanbul’a ithafen kaleme aldığı “Bir Başka Tepeden” isimli şiirini seslendirdi.

İstanbul’a dair çizimlerin bulunduğu bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, paylaşımına "İstanbul'u dinlemek" notunu ekledi.

Yahya Kemal Beyatlı’nın İstanbul’a ithafen kaleme aldığı “Bir Başka Tepeden” isimli şiiri okuyan İmamoğlu, daha önce de şiir albümü çıkarmıştı.

Yahya Kemal Beyatlı’nın "Bir başka tepeden" şiirinin sözleri şöyle:

“Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul

Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer

Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul

Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer

Nice revnaklı şehirler görülür dünyada

Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan

Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rüyada

Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan”