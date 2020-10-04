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İmamoğlu: En büyük muhalefet evde

İmamoğlu, yenilenen Kemerburgaz Geçici Sahipsiz Hayvan Bakım Evi'nin açılışında konuştu

04 Ekim 2020 16:06

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yenilenen Kemerburgaz Geçici Sahipsiz Hayvan Bakım Evi'nin açılışında konuştu. "Bu kadar mekan konusunda geniş bir alan varken böyle bir sahiplenmeyi yapabiliriz" diyen İmamoğlu, "Güzel kızıma emanet ediyorum bu işi. Bana bu konuda her gün sor, 'ne yaptın' diye. Çünkü kızım her gün soruyor, 'baba şunu ne yaptın, bunu ne yaptın' en büyük muhalefet evde" dedi.   

İmamoğlu yenilenen Kemerburgaz Geçici Sahipsiz Hayvan Bakım Evi'nin açılışında konuştu.

Konuşmasında hayvan haklarının önemine değinen İmamoğlu kızına görev vererek en büyük muhalefetinin kızı olduğunu söyledi.

"En büyük muhalefet evde"

İmamoğlu konuşmasında hayvanlarla ilgili projenin takibine ilişkin "Güzel kızıma emanet ediyorum bu işi. Babana her gün sor tamam mı? Ne yaptın bu konuda diye anlaştık mı? Çünkü benim kızım bana her gün soruyor baba şunu ne yaptın, baba bunu ne yaptın? En büyük muhalefet evde... O olduğu zaman da diri bir görev takibi süreci yaşıyorsun" ifadelerini kullandı.

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Kemerburgaz Geçici Sahipsiz Hayvan Bakım Eviimamoğluibbbarınakmuhalefetkızı

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