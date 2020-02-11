İdlib şehitlerine veda

Suriye Ordusu güçlerinin İdlib Taftanaz'daki gözlem noktasına saldırması sonucu şehit olan 5 asker memleketlerinde son yolculuğa uğurlandı.

İdlib'de yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan 23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Yılmaz Şimşek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, AKP Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve belde halkı da katıldı.

İdlib'de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Özcan'ın ailesi ve arkadaşları dakikalar boyunca tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Özcan, Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Milletvekilleri Ramazan Can, Halil Öztürk ve Ahmet Önal'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İdlib'de şehit olan 26 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak da memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Töreninde şehidin yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, anne Nigar Saylak, oğlunun tabutu başında ağladı.

1 yıldır evli olduğu öğrenilen Saylak'ın cenazesine AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, belediye başkanları ve milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İdlib'de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün cenazesi de, memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Gaziantep Valisi Davut Gül, kent protokolü, askeri yetkililer, AKP, CHP ve MHP'li milletvekilleri, şehidin babası Hasan Açıkgöz, annesi Süreyya Açıkgöz, kardeşleri, aile yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İdlib'de şehit olan 5 askerden Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak, memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenaze namazına, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, rektörler, askeri erkan, siyasi parti parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşların il müdürleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.