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İBB'den e-spor eğitimi

10 Ağustos 2021 16:48

Pandemi sürecinde Türkiye’nin en büyük online festivallerini düzenleyen Spor İstanbul, online espor eğitimleri vererek Türkiye’de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, espor alanında eğitimlere başladı. On beş farklı spor branşında eğitim verilen spor okullarında, espor kategorisi de on altıncı branş olarak hizmete açılıyor. 

Türkiye'nin en büyük espor kulüplerinden biri olan Sangal Esports ve Daxe Games’in kurucusu Emre Ergül, 8-15 yaş arası çocukların espor eğitim programını hazırladı. Gençler bu süreçte Brawl Stars ve Minecraft oyunlarıyla espor deneyimi yaşayacak.

Profesyonel espor menajeri Berke Mol ve Türkiye’ye uluslararası alanda başarılar kazandıran espor koçu Canpolat Yıldıran, gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaşacak.

Program; çocukların bilişsel becerilerini, yaratıcı düşünme yeteneklerini, motivasyon ile liderlik özelliklerini, empati kabiliyetlerini, bireysel kontrollerini, bilgisayar ve sosyal medya kullanımı bilgilerini, oyun içi iletişimlerini geliştirmeyi hedefliyor. Espor eğitimine katılacak çocuklar aynı zamanda alanında uzman isimlerden teorik olarak sağlıklı beslenme, sporcu psikolojisi ve fizyoterapi dersleri alacak.

event.spor.istanbul internet adresi üzerinden kayıtların açıldığı espor eğitiminde dersler 16 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesiesporspor istanbuleğitim

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