HDP ve MHP arasında AİHM gerginliği: "Zihin fukara olunca, akıl da ukala olurmuş"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Genel Kurulu'nda, Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçeleri üzerindeki görüşmeler ile devam etti.

TBMM'de HDP'li Meral Danış Beştaş ve MHP'li Kamil Aydın arasında Osman Kavala ile HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında kararları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AİHM kararlarını tanımadığını açıklaması konusunda gerilim yaşandı.

İki milletvekili sataşma gerekçesiyle söz hakkı kullanarak art arda kürsüye çıktı. HDP Grup Başkanvekili Beştaş, MHP Milletvekili Aydın tarafından HDP'ye yöneltilen eleştirileri yanıtlamak üzere söz aldı.

Beştaş, "Açıkçası bu kadar cehalet ancak tahsille mümkündür. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve kararlarını, Avrupa Konseyi protokollerini, sözleşmelerini bilmeyerek ancak bu kadar konuşulabilir. Ne demişler? ‘Zihin fukara olunca akıl da ukala olurmuş." ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay sataşmadan dolayı MHP'li Aydın için söz hakkı istedi.

Aydın, "Cahil, akıl fukarası sözleri suç değilse aynen iade ediyorum. Hepiniz cahil, akıl fukarasısınız. Böyle bir şeyle muhatap olmaktan gerçekten utanıyorum. Avrupa Konseyi toplantılarına mütemadiyen beş yıldır aralıksız gidiyorum, eğitimimi de Avrupa’nın merkezinde çok iyi bir okulda aldım." ifadelerini kullandı.

"HDP’yi, HDP’lileri sadece iktidarın siyasi amaçlar uğruna tutukluyorsunuz''

Beştaş'ın AİHM kararları konusunda sözlerine şöyle devam etti:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 18’inci maddesi, bu sözleşmenin hükümleri gereğince sözü edilen hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamalar ancak öngörülen amaçlar için kullanılabilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye aleyhine 18’inci maddeden bu kadar yıl boyunca verdiği 2 ihlal vardır. Biri Demirtaş ihlali, biri Kavala ihlali. Bu ne anlama geliyor? ‘Siz, 'Demirtaş' üzerinden söyleyeyim- Selahattin Demirtaş’ı ve HDP’yi, HDP’lileri sadece iktidarın siyasi amaçlar uğruna tutukluyorsunuz, mahkumiyet kararları veriyorsunuz.'' dedi.

"Böyle bir şeyle muhatap olmaktan gerçekten utanıyorum"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay sataşmadan dolayı MHP'li Kamil Aydın için söz hakkı istedi.

Aydın, "Cahil, akıl fukarası sözleri suç değilse aynen iade ediyorum. Hepiniz cahil, akıl fukarasısınız. Böyle bir şeyle muhatap olmaktan gerçekten utanıyorum. Avrupa Konseyi toplantılarına mütemadiyen beş yıldır aralıksız gidiyorum, eğitimimi de Avrupa’nın merkezinde çok iyi bir okulda aldım." ifadelerini kullandı.

Aydın sözlerine şöyle devam etti:

"Alan da kapasite olacak ki almak isteyen aldığı kadar alıyor. Gelelim AİHM kararlarına: Elimizdeki belge resmi bir belge. Kandilden yazılmış bir belge değil. Bakanlıktan aldığımız bir belge. Beleş konuşmayacağız, hamaset yapmayacağız, karşı tarafı da suçlamayacağız. Ucunda ne olursa olsun Kavala davası on going dedikleri daha devam eden bir dava. Buradan hareketle Meclis'i töhmet altında bırakarak, iç hukuku yok sayarak bir takım şeyleri bize derç etmeye çalışmayın. Bu iddianameler daha devam ediyor, davalar devam ediyor; dur bakalım, daha ne çapanoğulları çıkacak altından, hangi birliktelikler çıkacak, hanginize dokunacak, kimlere ne yapacak, daha henüz bilmiyoruz. Bakalım, bekleyelim çıksın. Bakın bir bayan olarak, ben sana aynı cümleleri kullanmıyorum. Hanımefendi olarak ısrarla bu kelimeleri kullanıyor. Sizin yaptığınız gibi nefret ile hücum ederek kullanmıyorum. Sizin yok saydığınız benim eğitimim buna müsade etmez." dedi.