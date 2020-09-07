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Hazal Kaya’dan 'boy farkı' açıklaması

Kaya, yeni filmdeki partneri ve aralarındaki boy farkı hakkında konuştu

07 Eylül 2020 10:59

Oyuncu Hazal Kaya kısa bir süre önce yeni bir film çekimi için setlere döndü. Setten paylaşılan bir videoda Kaya, filmdeki partneri ve aralarındaki boy farkı hakkında konuşurken görüldü. Çağatay Ulusoy’la arasındaki boy farkını kapatmak adına takoz kullandığı ortaya çıkan ve halen de bu konu üzerinden konuşulmaya devam eden Kaya yeni partneriyle de benzer bir boy sorunu yaşadığını itiraf etti.

Başrollerini Hazal Kaya, Onur Tuna, Nur Fettahoğlu, Selin Şekerci ve Enis Arıkan'ın paylaştığı ‘Benden Ne Olur' adlı sinema filminin çekimleri başladı.

Şimdilerde çekimler için sette olan güzel oyuncu halinden son derece memnun görünürken, filmdeki partneri Onur Tuna ile arasındaki boy farkına dair eğlenceli bir video paylaşıldı.

Yıllar önce oynadığı Adını Feriha Koydum dizisindeki partneri Çağatay Ulusoy’la arasındaki boy farkını kapatmak adına takoz kullandığı ortaya çıkan ve halen de bu konu üzerinden konuşulmaya devam eden Kaya yeni partneriyle de benzer bir boy sorunu yaşadığını itiraf etti.

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