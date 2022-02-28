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Halil Sezai, adliyede ifade verdi

Halil Sezai Paracıkoğlu, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa şüpheli sıfatıyla ifade verdi

28 Şubat 2022 16:10

Komşusu Hüseyin Meriç’i (67) darbettiği gerekçesiyle 3 ayrı suçtan 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmasının ardından verdiği bir konserde Meriç’e hakaret ve tehdit içeren sözler söylediği öne sürülen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

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