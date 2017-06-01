Halı sahada bacağına tel girdi

Kocaeli’nde Körfez İlçesi'nde halı sahada maç yapan 17 yaşındaki Enes Çulha'nın bacağına tel giren tel, hastanede operasyonla çıkarıldı. Olay, Körfez Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile halı sahada maç yapan Enes Çulha, tellerin arkasına kaçan topu almak istedi. Bu sırada yaslandığı tel, Çulha'nın sol bacağına girdi. Çulha'nın yardım istediği arkadaşları, teli çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, Enes Çulha'nın bacağına giren teli kesti. Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Enes Çulha'nın bacağındaki tel, operasyonla çıkarıldı.