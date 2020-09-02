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Haldun Boysan defnedildi

02 Eylül 2020 11:55

Dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Haldun Boysan, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bir dönemin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla diziye damga vuran 62 yaşındaki ünlü oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncunun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi. Cenaze namazına yeni yayınlanacak olan "Maria ile Mustafa" dizisinden rol arkadaşları Hilmi Cem İntepe ve Jessica May’in yanısıra, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği, Haldun Boysan’ın yakınları ve ünlü isimler katıldı.

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