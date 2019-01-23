Erhan Keleşoğlu: Rusya, İdlib Operasyonu'nu başlatırsa Türkiye Fırat’ın doğusuna harekât yapamaz

ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çıkılacağı açıklamasıyla birlikte elindeki kartından mahrum olduğunu söyleyen Keleşoğlu, bununla birlikte ABD’nin İran politikası değişmeyeceğini ve çekilme kararını dengeleyecek bazı adımlar atılacağını belirtti.

Astana Süreci ile Türkiye’nin Rusya'ya yaklaştığını ve Suriye'de askerî operasyonlar yapabildiğini vurgulayan akademisyen, Ankara’nın Moskova ile İdlib konusunda anlaşmasının başarı olduğunu ama zamanla dengelerin değiştiğini ve şu anda kentin büyük ölçüde HTŞ'nin eline geçtiğini dile getirdi. Türkiye’nin Rusya’ya karşı verdiği sözü yerine getirememesi durumunda Rusların ne yapacaklarının ise soru işareti olduğunu kaydetti.

Bölgede dengelerin değiştiğini ve işlerin karıştığını ifade eden Keleşoğlu, Türkiye’nin işinin zorlaştığını şu şekilde açıkladı.

“Türkiye açısından bütün oyun ABD’nin orada kalması ve Rusya’yı dengelemesi üzerine kurulmuştu. Ama durum değişti. Türkiye ve Rusya farklı sikletlerde oyuncular. Türkiye orta sıklet Rusya ise ağır sıklet; onları dengeleyecek bir başka ağır sıklet olan ABD’ye ihtiyaç vardı. Amerikalıların çekilme kararı Türkiye’yi Rusya karşısında zayıf bıraktı. O yüzden Erdoğan, Trump’la görüşme sırasında “Durun hemen çekilmeyin, bir takvime bağlayın” demek zorunda kaldı.

Ve şöyle devam etti:

“Rusya ve müttefikleri Büyük İdlib Operasyonu'nu başlatabilir. Türkiye bu şartlar altında Fırat’ın doğusuna herhangi bir operasyon yapamaz.”