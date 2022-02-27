Hacker grubu Anonymous'tan, Rusya devlet televizyonuna siber saldırı

Tanınmış hacker gruplarından Anonymous, Rusya devlet televizyonunu hackleyerek Rusya’nın Ukrayna’ya saldırına ait görüntülerini yayınladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıların ardından dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, Ukrayna halkının yanında olacaklarını belirterek, Rusya’ya siber saldırılar başlattı. Gün içinde Rusya Devlet Başkanlığı Kremlin'in resmi internet sitesi dahil birçok bakanlığın internet sitesine siber saldırılar düzenleyen Anonymous, akşam saatlerinde de Rus devlet televizyonu hackledi. Kanalın ağına sızmaya başlayan hacker grubu, "Ukrayna’daki gerçekler" adı altında Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'dan görüntüleri devlet kanalında yayına verdi.

Çok sayıda kişi devlet televizyonunda Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını, Ukrayna halkının savaştan zarar görmesine dair anları, bombalanan binaları, kadın ve çocukların yaşadıklarını izledi. Anonymous, ayrıca Rusya’da yayın yapan Ren TV gibi özel kanalların ağlarına da sızarak, aynı görüntüleri yayınladı.

Anonymous hacker grubu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Rus devlet kanalları, Anonymous tarafından Ukrayna’da yaşananlarla ilgili gerçeklerin yayınlanması için haclendi" ifadelerine yer verildi.