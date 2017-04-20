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Gürültülü sevişen çift, tenis maçını durdurdu

20 Nisan 2017 17:28

Florida'da düzenlenen Saratosa Open ATP Challenger Tour'da Frances Tiafoe ile Mitchell Krueger arasında oynanan maça sevişen bir çiftin çıkardığı sesler damgasını vurdu. İki Amerikalı raketin karşılaştığı ilk tur maçı inleme sesleri nedeniyle defalarca durdu. O anlar görüntülendi. CNNTürk'te yer alan habere göre Tiafoe ikinci sette servise hazırlanırken birden durarak tribünde sesin geldiği noktayı bulmaya çalıştı. Gittikçe şiddeti artan ses her iki oyuncuyu da rahatsız etmeye başladı. Tiafoe hakemin yanına giderek durumu anlattı rahatsız olduklarını bildirdi. Önce sesin bir telefonda izlenen yetişkin videosundan geldiği sanıldı. Maç devam ederken anlatıcı, "Hala inlemeleri duyuyorum. Halen devam ediyor. Neler oluyor?" dedi. Oyuncuların konsantrasyonu tamamen bozuldu Gürültü iyice artmaya başlayınca oyun yeniden durdu. Tiafoe bağırarak "O kadar da iyi olamaz" deyince seyirciler kahkahalara boğuldu. Oyuncuların konsantrasyonu ise tamamen bozuldu. Devreye giren anlatıcı, seslerin telefondan gelmediğini hemen kortun yakınındaki penceresi açık bir evden geldiğini açıkladı. Daha önce de benzer durumlar yaşanmıştı. 1995'te ESPN kameramanı Fenway Park'taki müsabakada 2 erkek ve 1 kadını grup seks yaparken görüntülemişti.

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tenisSaratosa Open ATPChallenger TourFrances TiafoeMitchell Krueger

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