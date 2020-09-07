Gülistan Doku'nun annesi ve ablası oturma eyleminde

Kayıp Gülistan Doku'nun annesi ve ablası Dersim Seyit Rıza Meydanı'nda oturma eylemi başlattı. Anne Bedriye Doku "Ben kızımı devlete emanet ettim. Benim kızım bir öğrenci. Nerede Gülistan" diye sordu.

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden beri kayıp olan Gülistan Doku’nun annesi ve ablası Seyit Rıza Meydanı’nda oturma eylemine başladı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zainal Abarakov’un tutuklanması talebi reddedilmişti. Abla Aygül Doku, şüpheli Zainal Abakov’un Gülistan’a 5 Ocak’ta “Az kalsın senin yüzünden annemin bütün planları bozuluyordu, evde çok kötü bir şey çıktı” diye mesaj attığını açıklamıştı. Abla Doku, “O gece annesinin planlarının bozulacağı kadar nasıl bir konu konuşuldu, Gülistan neye şahit oldu?” diye sormuş ve yetkililere “Siz kızımızı bulmuyorsunuz, aileyi sorgulamıyorsunuz. Kızımız intihar edebilecek biri değil” diye seslenmişti.