Gülistan Doku'nun annesi ve ablası oturma eyleminde

07 Eylül 2020 13:35
Kayıp Gülistan Doku'nun annesi ve ablası Dersim Seyit Rıza Meydanı'nda oturma eylemi başlattı. Anne Bedriye Doku "Ben kızımı devlete emanet ettim. Benim kızım bir öğrenci. Nerede Gülistan" diye sordu.
Gülistan’ın bulunması için annesi ve ablası Dersim’de Seyit Rıza Meydanı’nda oturma eylemine başladı.
Anne Bedriye Doku, “Hepinizin evladı vardır. Ben bir anneyim. Ben kızımı devlete emanet ettim. Benim kızım bir öğrenci. Nerede Gülistan nerede, Gülistan Doku nerede? Benim ciğerim yanıyor” diye feryat etti.
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