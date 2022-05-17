Google, Facebook, Netflix, telekom operatörlerine para ödeyecek mi?

Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü dolayısıyla T24 Youtube kanalına konuk olan ifade özgürlüğü konusunda çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve TurkNet Genel Müdürü Mehmet Çelebiler, iletişim teknolojilerinin geleceğini, Google, Facebook, Netflix gibi platformların telekom operatörleri ile ilişkisini ve bunun hukuki boyutlarını konuştu.

Telekom operatörlerinin Google, Facebook, Netflix gibi platformlardan ödeme alacaklarına ilişkin tartışmalara değinen Mehmet Çelebiler, telekom operatörlerini evlere kadar uzanan borulara benzeterek "Ama borunun içinden geçenler boruyu kullanma parası vermiyor, borunun parasını evde oturanlar veriyor fakat evde oturanlar da içinden geçenlere para vermiyor. Biraz karmaşık bir olay aslında. Örneğin Google'da istediğim bilgiyi elde edebiliyorum" diyerek yaşanan sorunları ve bunlarla ilgili tartışmaları anlattı.

Prof. Dr. Yaman Akdeniz ise konuya ilişkin "Bu para ödemeler bir tehlike getirir mi? Yani network tarafsızlığı denilen bir durum var. Bu konuya siz nasıl bakıyorsunuz?" soruya yanıt verirken, "Önümüzdeki yıllar Twitter'ın da el değiştirmesi ile birlikte çok enteresan şeyler yaşanacağını düşünüyorum" diyerek Avrupa Birliği tarafından sunulan, Digital Services Act (Dijital Hizmetler Yasası) ve Digital Markets Act (Dijital Pazarlar Yasası) isimli iki yeni yasa teklifini ve bu yasaların yürürüğe girmesi durumunda yaşanacak olası gelişmeleri değerlendirdi.

İletişim teknolojileri ve bilginin dolaşımı nereye gidiyor?

Telekom operatörleri piyasa kurallarını nasıl belirliyor?

Hukuken hangi sorunlarla karşı karşıyayız?

Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü'nde Füsun Sarp Nebil, Yaman Akdeniz ve Cem Mehmet Çelebiler yorumladı.