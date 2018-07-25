T24 LogoT24 Logo
Spor

Gol atıp, evlilik teklifi yaptı

25 Temmuz 2018 20:12

Futbol sahaları daha önce görülmemiş bir olaya sahne oldu. Rakip ağları havalandıran futbolcu, elinde çiçeği ve yüzüğüyle saha kenarındaki kız arkadaşının karşısına çıktı ve evlenme teklifi yaptı. TRT Spor'da yer alan habere göre; Rusya 3. Ligi'nde oynanan Torpedo Miass - Uralets Nizhny Tagil maçı, hafızalara farklı bir şekilde kazındı. Torpedo'lu Alexander Belov, rakip fileleri havalandırdıktan sonra soluğu saha kenarında aldı. Bir görevliden çiçek, takım arkadaşlarından da yüzük alan başarılı futbolcu, kız arkadaşının yanına gitti. Şaşkın bakışlar arasında evlilik teklifinde bulunan Belov, genç kızdan "evet" yanıtını almayı başardı. Alkışlar arasında birbirlerine sarılan çift, yıllarca unutulmayacak bir an yaşadı.

ETİKETLER

golevlilik teklifiRusya üçüncü ligAlexander BelovTorpedo MiassUralets Nizhny Tagil

Diğer Videolar

Kar yağışı sonrası kontrolünü kaybeden araç insanların arasına böyle daldı

CHP İstanbul İl Kongresi'nden sesler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Şubat 2020

İzmir'de hastanede yangın paniği

Rus yolcu uçağının kuyruğu piste çarptı

Antalyalı çiftçilerin zirai don nöbeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Metin Gürcan: Moskova'nın sabrı taştı; Ankara'dan İdlib konusunda net yol...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yayından alınan pilot Altan: Trafik, İstanbul Havalimanı'na göre ayarlandığı için...

İşsiz baba "Çocuklarım aç" diyerek kendini yaktı; AKP'li meclis üyesi...

Babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız’ın arkadaşları: Erkek arkadaşı yoktu, gerçek...

Mahsun Kırmızıgül: Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar, bu garibana iyi...

Financial Times: Çin'in ekonomik büyümesi yavaşlarsa Türkiye'nin milli geliri artacak...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Metin Gürcan: Moskova'nın sabrı taştı; Ankara'dan İdlib konusunda net yol...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24