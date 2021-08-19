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Göçmen karşıtlığı ve nefret söylemi

Prof. Pınar Uyan Semerci, M. Kaan Kurtuluş'a yorumladı

19 Ağustos 2021 13:00

Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, 'Dış Polika ile İçli Dışlı programında T24 Dış Politika Editörü M. Kaan Kurtuluş'un konuğu oldu.

Göçmen karşıtlığının sadece Türkiye'ye özel bir durum olmadığına dikkat çeken Semerci, ''Her ülkedeki göçmen karşıtlığı temelde tehdit algısına dayanıyor. Bu tehdit algısı ve korku hali de çoğu zaman sağlıklı düşünmemize sakin kalarak haberlerin doğru veya yanlış olduğuna bakmamıza engel oluyor'' değerlendirmesinde bulundu.

''Türkiye'de kayıt dışı alan çok yüksek; hem emek hem üretim açısından bu noktalarda yasak olmasına rağmen çocuk işçiliğinde mevsimlik tarım alanlarında merdiven altı atölyelerde çok ciddi bir biçimde bu kırılgan nüfusun çalıştığını görüyoruz'' diyen Prof. Dr. Semerci, birçok Suriyeli göçmen bir çalışanın temel haklarına sahip olmadan çalıştırıldığına dikkat çekti.

Türkiye'de göçmen. karşıtı nefret söylemlerinin çok sık kullanıldığı ve bununla yüzleşilmesi gerektiğini dile getiren Prof. Semerci, ''Bu söylemler arzu etmediğimiz davranışlara da yönelmenin altyapısını meşrulaştırıyor'' dedi.

Semerci, ''İktidarda olan partilerin göçmen politikalarına karşı birinci derece sorumluluğu var ama tüm siyasi aktörlerin de bu alanda ciddi bir hesaplaşma içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu kadar hassas bir konuda başka hesaplar nedeniyle  kullanılan ifadelerin göçmen karşıtlığıına yol açabilme ihtimali ve ve  yol bu bütün siyasilerin sorumluluğu diye düşünüyorum'' değerlendirmesinde bulundu.

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