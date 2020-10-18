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"Gıda takviyeleri masum değil"

Erzurum 13'üncü Bölge Eczacı Odası Başkanı Mahmut Uçar, gıda takviyelerinin masum olmadığını söyledi

18 Ekim 2020 15:49

Erzurum 13'üncü Bölge Eczacı Odası Başkanı Mahmut Uçar, gıda takviyelerinin masum olmadığını söyleyerek, "Doktorunuza danışmadan, eczacınız önermeden vitamin ve mineral seviyelerinizi ölçtürmeden bunları kullanmayın. Çünkü bunların hiçbiri masum değil. Ama reklamlar yoluyla bunlar masummuş, doğal ve organikmiş gibi lanse edildiği için toplum buna inanarak kullanıyor. D vitamini fazla kullanılınca bunama, bayılma, daha önemlisi çok ciddi kalp problemleri, kalp ritmini bozan problemler oluyor" dedi.

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