Galatasaray'dan derbi paylaşımı

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, evinde rakibi Beşiktaş’ı konuk etti. Galatasaray, maçı 2-1'lik skorla kazandı. Maç sonrası Galatasaray sosyal medya hesaplarından ‘’Sessizlik’’ emojili bir paylaşım yaptı. Paylaşıma taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Galatasaray, evinde ezeli rakibi Beşiktaş’ı ağırladı. Ev sahibi Sarı Kırmızılı takım maçı 2-1'lik skorla kazandı. Maç sonrası Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından ‘’Sessizlik’’ emojili paylaşım yoğun ilgi gördü. Paylaşılan videonun sessizlikle başladığı daha sonra 'Muhabbet Bağı' şarkısıyla devam ettiği görüldü.