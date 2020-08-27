Fransa İstanbul Başkonsolosu Buchwalter'dan veda mesajı

Buchwalter sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı veda mesajında "Türkiye'deki görev sürem sona erdi. Konsolosluğun müthiş ekibine ve buradaki tüm dostlarıma sonsuz teşekkürler, sizi ve Türkiye'yi özleyeceğim. Halefim Olivier Gauvın'e başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.