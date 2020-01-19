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Fransa'da eylemcilere sert müdahale: 59 gözaltı

19 Ocak 2020 12:52

Fransa’da hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek için devam eden genel grevde, eylemcilere polis müdahale etti. Eylemcilerden 59'u gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformunu protesto etmek için düzenlenen genel grev 45'inci gününde devam ederken polis, eylemcilere sert müdahalede bulundu.

Sarı Yelekler'in de katıldığı genel grevde polis, 59 eylemciyi gözaltına aldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, polisin bir eylemciyi yerde sürüklediği, yumruk atarak ve cop kullanarak darp ettiği görüldü.

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