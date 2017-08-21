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Formulaz: Tahta araba yarışları

21 Ağustos 2017 14:54

Rize'nin Ardeşen İlçesi Tunca Beldesi'nde 9'uncusu düzenlenen 'Red Bull Formulaz' tahta araba yarışları bu yılda büyük heyecana sahne oldu. Tunca Belediyesi ile Redbull tarafından bu yıl, 'Arabam tahtadan inerim rampadan' sloganı ile düzenlenen ve 'Formulaz' adı verilen yarışlara gençler, 40 yaş üstü ve kadınlar kategorilerinde 75 kişi tahta arabaları ile katıldı. Yarışmacılar, gruplar halinde 6'şarlı yapılan yarışlara kendi tasarımları olan ve sırma teli dışında metal aksamın yasak olduğu birbirinden ilginç tahta arabalarla katıldı. Araçlarda maksimum uzunluk 1.70 metre, genişlik ise 70 santimetre olarak sınırlı tutuldu. Bu yıl ilk kez yarışan kadınlar büyük alkış aldı. 1650 metrelik dik parkurda bazı yarışmacılar takla attı, bazıları devrildi. Kolu çıkan bir yarışmacıda ambulansla hastaneye götürüldü.

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Formulaz: Tahta araba yarışları

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