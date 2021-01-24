Fenerbahçe'den Mesut Özil videosu

Fenerbahçe, Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Mesut Özil'le ilgili Twitter hesabından bir de video paylaşan kulüp paylaşıma "Rüya gerçek oldu: Mesut Özil Fenerbahçemizde!" notunu düştü.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"Fenerbahçemiz, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil’i resmen kadrosuna kattı.



Arsenal’dan bonservissiz şekilde kulübümüze transfer olan Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.



Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçemiz için mücadele edecek.



Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz.



Hoş geldin Mesut"

TIKLAYINIZ - Fenerbahçe: Mesut Özil'le 3,5 yıllık sözleşme imzalandı