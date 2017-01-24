Fatih Kısaparmak'ın acı günü

Sanatçı Fatih Kısaparmak'ın kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden annesi Yıldız Güngör Kısaparmak, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşlarına boğulan Kısaparmak'ın eşi Şebnem Kısaparmak, ayakta durmakta güçlük çekti. Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede dün hayatını kaybeden Sanatçı Faith Kısaparmak'ın annesi Yıldız Güngör Kısaparmak(79) için Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye törenine, Kısaparmak'ın akrabaları, yakınları ve sanatçı dostları katıldı. Fatih Kısaparmak ve oğulları taziyeleri kabul etti. Kısaparmak'ın eşi Şebnem Kısaparmak, ayakta durmakta güçlük çekerken, Fatih Kısaparmak ve oğulları da gözyaşı döktü.