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Evde kalanlara bando ile moral konseri

31 Mart 2020 12:52

Bursa, Mudanya Belediyesi Bandosu, yeni tip Koronavirüs tehdidine karşı “Evde kal” uyarılarını dikkate alan vatandaşlara moral konseri verdi.

Koronavirüs tehdidine karşı evlerinden çıkmayan ilçe halkı, Mudanya Bandosu’nun sokak konseri sürpriziyle moral buldu. Maske ile eldiven takan, koruyucu malzeme giyen ve aralarında geniş mesafe bırakan bando ekibi, Mütareke Meydanı’ndan başlayarak Girit Sokağı, Halitpaşa Mahallesi'nde konser verdi. Bandonun çaldığı şarkılara pencere ve balkonlarından alkışlarla tempo tutarak eşlik eden Mudanyalılar, bu zor günlerde moral bulmaya çalıştı.
Evde kalma çağrılarına uyan Mudanyalılara teşekkür eden Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Bütün törenlerde konserler veren Mudanya Bandosu, yalnızca iyi günde değil, kötü günlerimizde de hemşehrilerimizin morallerinin yüksek tutulması için bugün sokakları, balkonları şenlendirdi. Büyüklerimize, çocuklarımıza bir tebessüm ettirelim istedik. Bugünler çok yakında yine bizlerin umudu ve sabrıyla geçecek. Daha güzel günlerde yine hep birlikte olacak, birbirimize sarılacağız” diye konuştu.

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