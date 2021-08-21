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Erdoğan çocuklara harçlık ve oyuncak verdi

Erdoğan, İstanbul Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne giderken vatandaşlarla sohbet edip çocuklara harçlık ve oyuncak verdi

21 Ağustos 2021 16:20

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne giderken vatandaşlarla sohbet edip çocuklara harçlık ve oyuncak verdi.

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