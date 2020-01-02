T24 LogoT24 Logo
Haberler

Endonezya’da sel: 21 ölü

02 Ocak 2020 10:57

Endonezya’nın başkenti Jakarta’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 21’e yükseldi.

Sel nedeniyle 30 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, kentin bazı bölgelerinde tren seferlerinde aksaklıklar meydana geldiği ve elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo felakete ilişkin yaptığı açıklamada, tahliye ve güvenlik operasyonlarına öncelik verilmesi gerektiğini belirterek, belediye yetkilileri ve hükümetin koordinasyon içinde çalışması çağrısında bulundu. Widodo, alt yapı projelerinin ertelenmesi nedeniyle su baskınlarının önüne geçilemediğini belirterek şehir yönetimini suçladı.

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli yağışlar ve soğuk havanın 7 Ocak’a kadar etkisini sürdüreceğini açıkladı.

ETİKETLER

habervideoendonezyaasyülkeselölüyaralısağanakyağışetkilimeteorolojihava durumugündemjakartabaşkentevterkzorunlulukJoko WidodoDevlet Başkanı

Diğer Videolar

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Muhalefet de devletleştirilmeye çalışılıyor

Yaşamına son veren arkadaşları için bir araya gelen İstanbul Üniversitesi öğrencilerine müdahale

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden yemekhane zamlarına karşı protesto: Kayyım elini cebimizden çek!

Çatıdaki karı temizlerken karla birlikte yere düştü

Sosyal medyanın gündemindeki Atakan konuştu: Fazla anlatabilecek hayat hikâyem yok

A Spor'da konuk yayını terk edince sunucunun tepkisi: Burası ferahladı, bir de giderken kameranın önünden geçiyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Fazıl Say konserinde bir deney ve dünyada bir ilk...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Göbeklitepe kar altında kaldı, arkeolog Schmidt isyan etti: Bu kadar...

Gezi Parkı davası | Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9...

Kütüphanede porno film çektiler!...

Müzisyen Ercüment Gül’ün cinsel tacizi ve reddedilince yaptığı hakaretler, telefon...

Tahliye edilmesi beklenen Osman Kavala için yeniden gözaltı kararı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Fazıl Say konserinde bir deney ve dünyada bir ilk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24