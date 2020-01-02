Endonezya’da sel: 21 ölü

Endonezya’nın başkenti Jakarta’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 21’e yükseldi.

Sel nedeniyle 30 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, kentin bazı bölgelerinde tren seferlerinde aksaklıklar meydana geldiği ve elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo felakete ilişkin yaptığı açıklamada, tahliye ve güvenlik operasyonlarına öncelik verilmesi gerektiğini belirterek, belediye yetkilileri ve hükümetin koordinasyon içinde çalışması çağrısında bulundu. Widodo, alt yapı projelerinin ertelenmesi nedeniyle su baskınlarının önüne geçilemediğini belirterek şehir yönetimini suçladı.

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli yağışlar ve soğuk havanın 7 Ocak’a kadar etkisini sürdüreceğini açıkladı.