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Eğitim Bir Sen'den Batman Üniversitesi'ne siyah çelenk

28 Ağustos 2017 18:25

Eğitim Bir Sen Batman Şubesi, son KHK ile ihraç edilen 3 öğretim görevlisi ile üniversitedeki uygulamalar nedeniyle Batman Üniversitesi merkez kampüs giriş kapısına siyah çelenk bıraktı. Son KHK ile ihraç edilen üç öğretim üyesi ile birlikte ünversitedeki uygulamaları nedeniyle Rektör Aydın Durmuş’u protesto eden Eğitim Bir Sen Şubesi, Batman Üniversitesi merkez kampüs girişine siyah çelenk bıraktı. Kampüs girişinde toplanan sendika üyesi yaklaşık 200 kişi, Rektör Prof. Dr. Durmuş'a tepki gösterdi.

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