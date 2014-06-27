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Dünya Kupası heyecanı uzayda da devam ediyor

27 Haziran 2014 17:32

Futbolseverler, Dünya Kupası karşılaşmalarını izlemek için her fırsatı değerlendiriyor. Günlük yaşam, maçların saatlerine göre yeniden düzenleniyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli Amerikalı astronotlar Reid Wiesman ve Steven Swanson ile Alman astronot Alexander Gerst için de durum farklı değil. Astronotların, Dünya Kupası maçlarını izlemeleri için NASA, televizyon yayınlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştırıyor. Grup karşılaşmaları sonucunda hem ABD hem Almanya eleme turuna çıkmayı başaran takımlar oldu. Futbol heyecanı, sadece Dünya'da değil uzayda da devam ediyor.

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